Adunata Alpini: 100mila ‘penne nere’ sfilano in strada a Biella

Raduno per la 96esima edizione, in migliaia ad applaudirli

TORINO, 11 MAG – È partita la sfilata degli alpini a Biella, momento clou della 96esima Adunata Nazionale. Le penne nere che sfilano sono centomila. La città piemontese è completamente invasa dagli alpini e dai visitatori entusiasti. Da piazza Adua è iniziata la sfilata transitando per via La Marmora passando davanti alla tribuna d’onore. Sono migliaia le persone lungo le vie ad applaudire il lungo serpentone di Alpini in congedo e in servizio, con fanfare, e i gonfaloni delle sezioni.

