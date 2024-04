Adunata degli Alpini a Vicenza, una festa nel segno della pace

agenzia

Dal 10 al 12 maggio, attese oltre 500mila persone

Una grande festa sotto il segno della pace: è questo il motto della 95/a Adunata Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, in programma a Vicenza dal 10 al 12 maggio, città che torna ad ospitare l’evento delle penne nere a distanza di 33 anni, dopo averla ospitata per la prima volta nella storia nel 1991. Un’edizione, chiamata “Il sogno di pace degli Alpini”, che secondo le stime degli organizzatori e dei vertici nazionali Ana richiamerà oltre 300 mila persone provenienti da fuori provincia che, aggiunti agli iscritti Ana e agli appassionati sparsi nel Vicentino (quella berica è considerata “la provincia più alpina d’Italia”) finirà con il coinvolgere oltre mezzo milione di persone, anche se qualcuno ipotizza il record storico di 600 mila presenze. Nella sala d’onore di Palazzo Franceschini Folco si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, alla quale sono intervenuti il presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero, il presidente della Sezione Ana di Vicenza, Lino Marchiori, e il comandante delle Truppe Alpine, generale Corpo d’Armata Ignazio Gamba. A fare gli onori di casa il sindaco Giacomo Possamai e il presidente della Provincia Andrea Nardin.