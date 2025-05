Adunata degli Alpini, Biella pronta a ospitare 400mila persone

agenzia

Oggi 2mila alla cerimonia dell'alzabandiera

BIELLA, 09 MAG – La 96/a adunata degli Alpini torna in Piemonte nove anni dopo Asti e questa volta la ospita una città del nord della regione: Biella. Oggi la cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza del comandante delle Truppe Alpine, generale Miche Risi: in piazza Duomo c’erano circa 2mila persone. Nei tre giorni dell’adunata sono attese a Biella circa 400mila persone. La società creata per organizzare la manifestazione, Adunata Alpini 2025, gestisce direttamente l’accoglienza di oltre 10mila ‘penne nere’. Nel tardo pomeriggio di oggi è in programma, la sfilata dei vessilli, dei gonfaloni, del labaro di Ana (associazione nazionale alpini), del vessillo della sezione di Biella e della Bandiera di guerra e poi il discorso di benvenuto del sindaco della città piemontese. Domenica mattina alle 9 l’inizio della sfilata al termine della quale ci sarà il passaggio della stecca con la città di Genova, che ospiterà l’adunata nazionale degli Alpini nel 2026.

