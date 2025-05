Aereo da turismo si schianta al suolo ad Asiago, due feriti

agenzia

E' avvenuto in fase di atterraggio all'aeroporto dell'Altopiano

ASIAGO, 30 MAG – È di due feriti gravi il bilancio di un incidente occorso stamane ad un velivolo da turismo nelle vicinanze dell’aeroporto di Asiago (Vicenza). Secondo le prime informazioni, un piccolo aereo in fase di atterraggio si è schiantato al suolo. La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire. Sul posto il Suem 118 e un elicottero di Treviso emergenze, che sta trasportando i feriti in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, all’ospedale di Vicenza.

