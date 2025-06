Aereo ultraleggero precipita in Alto Adige, morto il pilota

agenzia

Uve Werner, 59 anni, tedesco, era solo a bordo del velivolo

TRENTO, 13 GIU – Un uomo di 59 anni, Uve Werner, è morto in un incidente con un aereo ultraleggero precipitato poco prima di mezzogiorno in località Santa Maria a Dobbiaco, in Alto Adige. Il pilota dell’ultraleggero, proveniente dalla Germania, era solo a bordo del velivolo. Sul posto è intervenuto anche il soccorso alpino della guardia di finanza, che sta conducendo i rilievi sull’accaduto. Un altro pilota, a bordo di un secondo ultraleggero, ha assistito all’incidente. Anche il sindaco di Dobbiaco, Martin Rienzner, è stato informato dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco ed il personale sanitario.

