Aeronautica, nuovo velivolo addestratore a scuola volo Galatina

T-339A fine attività in base Aeronautica dopo quasi 45 anni

GALATINA, 09 GIU – Alla Scuola di volo di Galatina dell’Aeronautica militare entra in servizio il nuovo velivolo addestratore T-345A. Il simbolico passaggio di consegne con il T-339A, che termina l’attività presso la base militare salentina dopo quasi 45 anni , avverrà alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, gen. s.a. Antonio Conserva, il 12 giugno nell’aeroporto militare di Galatina sede del 61° Stormo e del 10° Reparto manutenzione velivoli. A partire da luglio 2025 sarà il T-345A di Leonardo a raccogliere questa eredità, “un ulteriore tassello nel processo di ammodernamento della filiera di formazione ed addestramento dei piloti militari che – precisa una nota – non solo rafforza la leadership italiana in termini di tecnologie e competenze in questo settore strategico per la Difesa e per l’industria aerospaziale italiana, ma consolida anche il ruolo del 61° Stormo di Galatina come centro di eccellenza mondiale nel campo del military flight training”. L’evento, oltre al passaggio del testimone – è detto ancora – in volo e a terra, tra il velivolo uscente e quello subentrante, prevede anche una mostra statica di velivoli, inclusi alcuni in livrea ‘special color’, una galleria fotografica e varie aree espositive.

