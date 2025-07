Aerotaxi, scoperta a Napoli maxi evasione da due milioni di euro

agenzia

Analizzati ben 3100 voli che hanno trasportato 12mila passeggeri

NAPOLI, 02 LUG – Sono 134 le società di aerotaxi straniere che tra il 2020 e il 2023 non hanno versato l’imposta “ambientale” sui voli: a scoprirlo, incrociando i dati depositati presso le società di handling operative all’Aeroporto di Napoli – Capodichino, è stata la Guardia di Finanza di Napoli che ha segnalato all’Agenzia delle Entrate un’evasione fiscale di oltre 2 milioni di euro. Dopo la segnalazione della sanzione, alcune società hanno già aderito ai verbali dei finanzieri, versando le somme previste. I finanzieri della Compagnia di Capodichino, anche grazie alla collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno scoperto che a fronte di oltre 3100 voli effettuati e di circa 12mila passeggeri trasportati, le società non hanno versato l’imposta sui voli (istituita nel 2011 e finalizzata a limitare le attività e i servizi che esercitano un impatto negativo sull’ambiente) per oltre 1,5 milioni di euro. A questa somma si aggiungono le sanzioni amministrative pari al 30% degli importi non versati generando così un debito complessivo verso le casse dello Stato pari a oltre 2 milioni di euro.

