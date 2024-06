Afferrato alla gola da un compagno, studente sviene a scuola

agenzia

A Modena la vittima è un 16enne, i genitori valutano la denuncia

MODENA, 09 GIU – Afferrato per la gola da un altro giovane che frequenta lo stesso istituto, uno studente 16enne sviene mentre si trova a scuola e i genitori ora valutano la possibilità di sporgere denuncia. La vicenda, riportata dal Resto del Carlino, è avvenuta a Modena nei giorni scorsi. Mentre i contorni sono ancora da definire, l’accaduto potrebbe avere a che vedere con il ‘black-out game’, pericolosa pratica i cui video circolano sui social, che consiste nel provocare lo svenimento del malcapitato di turno facendo pressione, appunto, su un punto vitale come la gola. Dinamica molto simile a quanto sarebbe avvenuto all’interno dell’istituto superiore modenese, vittima uno studente iscritto al secondo anno. L’autore del gesto avrebbe sorpreso la vittima alle spalle, stringendogli il collo con le mani fino a provocare lo svenimento. Il 16enne avrebbe riferito quanto subito non direttamente ai docenti presenti a scuola, una volta ripresosi, ma soltanto a casa e di fronte ai propri genitori, che ora starebbero valutando di rivolgersi alle forze dell’ordine.

