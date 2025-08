Affitta casa a giovane e di notte entra e cerca di violentarla

agenzia

Denunciato, le avrebbe anche offerto sconto in cambio di sesso

OTRANTO, 05 AGO – Avrebbe tentato di violentare una giovane di 27 anni alla quale aveva affittato una casa ad Otranto, entrando di notte nell’appartamento con un doppione delle chiavi mentre lei dormiva. Quando la giovane svegliatasi di soprassalto e terrorizzata lo ha respinto divincolandosi, le ha anche offerto uno sconto sull’affitto in cambio di sesso. Con queste accuse un uomo di 67 anni di Uggiano La Chiesa, ex militare dell’aeronautica, è finito sotto inchiesta. La giovane, che è della provincia di Foggia ed era arrivata ad Otranto ad inizio stagione per lavorare come cameriera in un albergo, ha denunciato tutto ai carabinieri, e ha poi lasciato l’appartamento e il lavoro per tornare a casa. L’uomo è indagato per violenza sessuale.

