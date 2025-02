Affitti brevi, Comune Firenze vieta keybox e limita tastierini

agenzia

Sì dal Consiglio, concesso un solo tastierino a condominio

FIRENZE, 10 FEB – Divieto delle keybox e concessione di un solo tastierino a codice numerico e alfanumerico per ogni edificio: il Consiglio comunale di Firenze ha appena approvato la delibera sul “turismo sostenibile”, illustrata in aula dall’assessore allo sviluppo economico e turismo Jacopo Vicini. Tra i voti favorevoli – oltre, naturalmente, a quelli di Pd, Avs e lista Funaro – anche quello di Eike Schmidt del centrodestra. Formalmente la delibera modifica il regolamento di polizia urbana: da stasera (visto che è stata votata anche l’immediata esecutività) ci saranno 10 giorni di tempo per la rimozione delle keybox da parte dei titolari. Sono previsti controlli e sanzioni (da 400 euro) da parte della polizia municipale per chi non rispetta le regole. Per la sindaca Sara Funaro “la delibera non è uno specchietto per le allodole. È un inizio di un percorso di attenzione sul tema degli affitti brevi e della vivibilità, del decoro e della sicurezza”. La concessione di un tastierino è subordinata, è stato spiegato, all’autorizzazione da parte del condominio. Nel dettaglio hanno votato in modo favorevole Pd, Avs-Ecolò, lista Funaro e il consigliere del centrodestra Eike Schmidt. Contrari FdI e Lega, hanno scelto l’astensione Spc, Iv e M5s. ‘Non voto’ per Fd, FI e i consiglieri della lista Schmidt Massimo Sabatini e Paolo Bambagioni.

