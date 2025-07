Agente penitenziaria aggredito in carcere, sterno fratturato

agenzia

Picchiato da un detenuto che voleva uscire dalla sua cella

GENOVA, 02 LUG – Un agente di polizia penitenziaria in forza al carcere di Sanremo è stato aggredito a calci e pugni da un detenuto che pretendeva di uscire dalla cella. Lo denuncia Fabio Pagani, segretario della UilPa polizia penitenziaria. L’agente è stato trasferito in ospedale per la frattura dello sterno. Ne avrà per 30 giorni. “Non si arresta quella che sta diventando una vera mattanza a opera di un sistema criminogeno, disorganizzato e disfunzionale – scrive Pagani -. Sedicimila detenuti in esubero, 18mila agenti mancanti, 3.500 aggressioni all’anno subite dalla Polizia penitenziaria ormai stremata da carichi di lavoro inenarrabili e turnazioni di servizio che si protraggono anche per 26 ore ininterrotte, disordini, risse, stupri, piazze di spaccio e del malaffare richiedono misure tangibili e immediate, non i proverbiali ossimori del ministro della Giustizia Carlo Nordio o la sostanziale indifferenza del Governo – conclude Pagani -. La premier, Giorgia Meloni, più che lavorare anche di notte per far funzionare i centri in Albania, dovrebbe operare alla luce del sole per mettere in legalità le carceri in patria”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA