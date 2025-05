Agenti assolti dal reato di tortura, la Procura fa appello

agenzia

Anche la parte civile ha impugnato la sentenza

BOLOGNA, 21 MAG – La Procura di Reggio Emilia e l’avvocato Luca Sebastiani, difensore parte civile per il detenuto vittima del pestaggio subito in carcere il 3 aprile 2023, hanno depositato gli atti di appello contro la sentenza del Gup Silvia Guareschi che il 17 febbraio ha condannato dieci agenti di polizia penitenziaria, non riconoscendo però, diversamente da quanto ipotizzava la pubblica accusa, il reato di tortura, né le lesioni. Risultato: la pena più alta inflitta è stata di due anni, a fronte di richieste del pm Maria Rita Pantani che arrivavano fino a cinque anni e otto mesi. Ora Procura e parte civile hanno impugnato proprio sulla qualificazione giuridica del fatto. Nella sentenza, la giudice aveva sostenuto tra l’altro che le condotte contestate agli imputati “non si erano dimostrate atti di violenza gratuita” e quindi non si configurava la tortura. Il pestaggio era stato documentato da un video delle telecamere di sorveglianza interne al carcere. Immagini in cui si vede il detenuto tunisino incapucciato con una federa, picchiato e denudato in un corridoio da un gruppo di agenti e poisollevato di peso e portato in cella. Per il giudice dell’abbreviato, invece che tortura e lesioni, sussistono i reati di abuso di autorità contro detenuto in concorso e cioè “l’avvenuta alterazione del trattamento legale” e le percosse, oltre alla falsità ideologica per tre relazioni di servizio non veritiere, contestata ad altrettanti agenti. La partita si rigiocherà davanti alla Corte di appello.

