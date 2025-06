Agenti feriti a colpi di lametta e pugni nel carcere di Marassi

agenzia

Lo denunciano i sindacati Sappe e Uil-Pa Polizia Penitenziaria

GENOVA, 22 GIU – Tre agenti della polizia penitenziaria sono stati feriti in due aggressioni da parte di detenuti nel carcere di Genova Marassi a poche settimane dalla rivolta scoppiata come ritorsione a una presunta aggressione sessuale su un recluso da parte di altri detenuti. Lo denunciano i sindacati Sappe e Uil-Pa Polizia Penitenziaria. Un agente è stato ferito nel tentativo di sedare una rissa tra due detenuti, uno dei quali ha estratto una lametta ferendolo a una mano, 15 i giorni di prognosi e 5 i punti di sutura. Altri due agenti sono stati aggrediti da un detenuto con problemi psichiatrici, che li ha colpiti con violenti pugni al volto. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale riportando una prognosi di 10 giorni ciascuno.

