Agenti polizia locale prosciolti da accuse di pestaggio

Nessun abuso di forza durante un arresto a Sassari

SASSARI, 12 AGO – Non luogo a procedere per due agenti della polizia locale di Sassari, accusati di avere abusato della forza manganellando e immobilizzando un uomo che stavano arrestando per aver picchiato la sua compagna. Oggi il gip Gian Paolo Piana ha accolto la richiesta del pm e ha emesso decreto di archiviazione per il procedimento che riguardava i due poliziotti, difesi dall’avvocato Giuseppe Scarpa. Il giudice ha riconosciuto che l’uso della forza da parte degli agenti non fui spropositato, ma giustificato a vincere la resistenza e la violenza della persona fermata che tentava di sottrarsi all’arresto. I fatti si riferiscono al settembre 2024, quando i poliziotti intervennero in via Araolla, nel centro storico di Sassari, per sottrarre una donna dalle mani del suo compagno, che la stava picchiando. L’uomo alla vista degli agenti oppose resistenza e tentò la fuga. Fu inseguito e bloccato in via Torre Tonda, e qui gli agenti, colpiti dai calci e dai pugni dell’uomo che tentava di divincolarsi, furono costretti all’uso dei manganelli e a immobilizzarlo con la forza. Azione che l’arrestato, nelle accuse mosse contro i poliziotti, riteneva eccessiva, lamentando violenza gratuita, l’uso di manganelli fuori norma e di avere avuto la testa schiacciata contro terra con un ginocchio. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona hanno smentito le accuse. Assistito dall’avvocato Giuseppe Onorato, aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione. Opposizione respinta dal gip che ha oggi emesso il decreto di archiviazione delle accuse.

