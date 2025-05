Aggiudicata la realizzazione del termovalorizzatore di Roma

agenzia

Al gruppo guidato da Acea. Gualtieri, 'passo avanti decisivo'

ROMA, 07 MAG – È stata aggiudicata in via definitiva al Raggruppamento di imprese guidato da Acea Ambiente con Suez Italy, Kanadevia Inova, Vianini e Rmb la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, previsto nell’area industriale di Santa Palomba. Lo rende noto il Campidoglio. Il via libera è arrivato a seguito della validazione tecnica del progetto da parte della società di certificazione incaricata. Roma Capitale e RenewRome, la società che gestirà l’impianto per i prossimi 33 anni, hanno firmato anche il contratto di concessione. Per Gualtieri è “un passo avanti decisivo”.

