Aggredì un 70enne a bastonate in un campeggio, arrestato

agenzia

L'episodio avvenne un anno fa a Villafranca di Verona

VERONA, 09 MAG – I Carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Verona su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un operaio 40enne di origine slovacca, in Italia senza fissa dimora, accusato del tentato omicidio di un 70enne avvenuto il 6 maggio dello scorso anno in un agricampeggio di Villafranca. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito a Poggibonsi (Siena), assieme ai militari del luogo, ed è scaturito al termine dell’indagine investigatori dell’Arma in seguito al rinvenimento del titolare di un agricampeggio riverso a terra, incosciente e con una profonda ferita alla testa, accanto al suo scooter. Le indagini hanno accertato che l’uomo era rimasto vittima di una violenta aggressione e i sospetti sono stati rivolti su un operaio 40enne, all’epoca ospite della struttura ricettiva, che era stato fotografato con il cellulare della vittima mentre si aggirava nel campeggio brandendo un bastone.

