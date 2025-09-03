Aggredisce con pugni e calci infermieri del pronto soccorso

agenzia

A Terni, giovane sotto effetto alcol arrestata e poi rilasciata

TERNI, 03 SET – Una giovane incensurata di Terni è stata arrestata, ai domiciliari, dai carabinieri per avere aggredito con calci, pugni e graffi alcuni infermieri del locale pronto soccorso dove era stata condotta in ebbrezza alcolica e per un trauma facciale conseguente a una caduta. Nella notte tra domenica e lunedì, i militari si trovavano già nella struttura sanitaria. Udite delle urla provenire dalla sala di emergenza del pronto soccorso – ricostrusce l’Arma – hanno accertato che una giovane paziente, definita “in evidente” stato di alterazione psicomotoria dovuta all’abuso di bevande alcoliche, pur sdraiata su un lettino, stava aggredendo con calci, pugni e graffi alcuni infermieri. Due hanno riportato lievi graffi ed escoriazioni mentre mentre un terzo è stato morso. Su disposizione del pubblico ministero di turno, una volta dimessa dall’ospedale, la giovane è stata condotta agli arresti domiciliari. Il giudice ha quindi convalidato l’arresto, disponendo la sua liberazione in attesa del giudizio di merito.

