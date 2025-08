Aggredisce con taglierino ospite centro accoglienza, arrestato

agenzia

L'episodio a Cavagnolo (Torino), l'accusa è tentato omicidio

TORINO, 03 AGO – Un giovane di 28 anni di origine egiziana è stato aggredito con un taglierino e ferito alla gola nella comunità Siloe di Cavagnolo (Torino). A colpirlo, in seguito alla lite, sarebbe stato un altro ospite, 23 anni, originario del Burkina Faso, arrestato dai carabinieri della compagnia di Chivasso con l’accusa di tentato omicidio e condotto in carcere a Ivrea. Il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, è in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La comunità, che si trova nell’Abbazia di Santa Fede, offre prima accoglienza per brevi periodi a persone bisognose e agisce con progetti educativi dedicati ai giovani.

