Aggredisce donna e accoltella l’uomo che l’ha difesa, fermato

agenzia

In un bar di Melfi. Indagano Carabinieri

POTENZA, 10 APR – In un bar di Melfi (Potenza) stamani un uomo di 32 anni ha aggredito una giovane donna e poi ha accoltellato il barista che era intervenuto in sua difesa: entrambi sono rimasti feriti, ma nessuno dei due – secondo quanto si è appreso – sarebbe in pericolo di vita. Il 32enne è stato fermato dai Carabinieri che stanno facendo indagini per accertare i motivi alla base dell’aggressione alla donna. La donna è stata trasportata dal 118 all’ospedale San Carlo di Potenza, l’uomo al San Giovanni di Dio di Melfi.

