Aggredisce due infermieri in ospedale a Pisa, arrestato

agenzia

Bloccato dall'intervento dei carabinieri

PISA, 02 GEN – In preda ai fumi dell’alcol la notte a Capodanno ha aggredito due infermieri all’ospedale di Cisanello, a Pisa, ed è stato arrestato dai carabinieri. Protagonista dell’episodio un 40enne che dopo una notte in camera di sicurezza si è visto convalidare, questa mattina per direttissima, l’arresto e applicare la misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana. L’episodio è avvenuto a Capodanno e l’uomo è accusato di lesioni personali aggravate in applicazione dell’articolo 583-quater del codice penale, che tutela specificamente l’incolumità degli operatori sanitari con un inasprimento delle pene. L’uomo, in evidente stato di forte agitazione, presumibilmente a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche, spiega una nota dell’Arma, “si è scagliato contro il personale sanitario, aggredendo due infermieri e l’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di bloccare l’aggressore e di evitare ulteriori conseguenze”.

