Aggredisce e picchia la ex incinta, allontanato

L'uomo accusato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate

VENEZIA, 21 SET – I carabinieri della stazione di Este (Padova) hanno eseguito un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e divieto di dimora emessa dal gip del Tribunale di Rovigo nei confronti di un 24enne della bassa padovana accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate verso la compagna convivente. La coppia ha una bambina. La donna aveva deciso di interrompere la relazione nell’aprile 2024 a causa dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte dell’uomo, ma i due avevano deciso di continuare a convivere nella stessa abitazione. Tuttavia, circa un anno dopo, quando l’uomo ha scoperto che la donna aveva una nuova relazione, ha iniziato ad aggredirla, prima con le offese e poi con le violenze fisiche, in alcune occasioni anche in presenza della figlia e di amiche della vittima. Aggressioni che hanno inflitto sofferenze fisiche e psicologiche mortificanti alla donna, per di più in stato di gravidanza. Le indagini sono state avviate dopo la querela sporta dalla donna e gli interventi dei carabinieri presso l’abitazione, e hanno portato la Procura di Rovigo a richiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari le misure cautelari.

