Aggredisce infermiere e guardia giurata al P.soccorso, arrestato

agenzia

L'episodio di violenza al Santissima Trinità di Cagliari

CAGLIARI, 16 OTT – Aggressione a un infermiere e a una guardia giurata al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un operaio di 24 anni residente a Monserrato, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che danneggiamento di beni dello Stato. Il giovane era stato trasportato al Pronto soccorso, in codice giallo, dal personale del 118 a causa di uno stato di agitazione psicomotoria legato verosimilmente all’abuso di sostanze stupefacenti. Durante la permanenza nella struttura il 24enne si è prima scagliato contro l’infermiere, 27 anni di Quartu, causandogli lesioni al torace con una prognosi di pochi giorni, poi se l’è presa con una guardia giurata 31enne residente a Tonara, che ha riportato un trauma al volto. All’arrivo dei militari, il giovane, che nel frattempo aveva danneggiato il fanale di un’ambulanza con il lancio di una pietra, è stato bloccato, assistito dai sanitari e, alla fine, arrestato. Non pago, prima di salire sull’auto dei carabinieri per il trasferimento in camera di sicurezza, ha rotto un sedile. Rito direttissimo già concluso con la convalida dell’arresto e l’obbligo di dimora.

