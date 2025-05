Aggredisce la compagna incinta, fugge e si ferisce cadendo

agenzia

Intervento carabinieri a Jesi, giovane ricoverato in ospedale

JESI, 11 MAG – Aggredisce in casa la giovane moglie incinta di pochi mesi, poi scappa dai carabinieri intervenuti e cade da cinque metri d’altezza. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Jesi, come anticipa il Corriere Adriatico. L’allarme è scattato quando la giovane, sui 20 anni, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi per un consulto medico, con i lividi sul volto. Attivato il codice rosso per la protezione domestica, i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione ma l’uomo, 25enne, ha tentato di scappare: durante la fuga ha scavalcato un cancello ed è caduto, procurandosi un politrauma e rimanendo stordito. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato e portato in ospedale in codice rosso per un trauma cranico e varie contusioni. La giovane, invece, dopo le prime cure è stata dimessa dall’ospedale.

