Aggredisce la moglie con un taglierino e si suicida nel Milanese

agenzia

L'uomo si è lanciato dall'abitazione, la moglie era allettata

MILANO, 11 AGO – Un uomo di 79 anni si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano della sua abitazione a Parabiago, nel Milanese, dopo aver ferito la moglie con un taglierino. La donna, allettata da un paio di mesi, è stata portata in ospedale a Legnano in codice giallo con ferite al capo e sul resto del corpo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri della stazione di Parabiago, intervenuti sul posto ieri sera.

