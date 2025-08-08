Aggredisce medici e poliziotti a Oristano, arrestato 54enne

agenzia

Lesioni personali, danneggiamento e violenza pubblico ufficiale

ORISTANO, 08 AGO – Ha aggredito il personale del Pronto soccorso di Oristano, una dottoressa del reparto di Psichiatria dove era ricoverato e i poliziotti intervenuti per calmarlo. E’ accaduto all’ospedale San Martino di Oristano. La polizia di Stato di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica, ha arrestato un 54enne per lesioni personali, danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale. La prima aggressione in pronto soccorso. “L’uomo, nonostante avesse entrambe le gambe ingessate – raccontano dalla polizia – riusciva comunque a deambulare e aggredire dapprima una dottoressa del reparto di psichiatria dove era stato ricoverato e poi i poliziotti delle Volanti che erano intervenuti per bloccarlo. Nonostante una forte sedazione l’uomo, con evidenti problemi psichiatrici, non cessava la furia contro sanitari e poliziotti”. Nei giorni successivi il 54enne si sarebbe reso responsabile di episodi analoghi tanto che era piantonato nel reparto psichiatrico in stato di arresto. Adesso è arrivato il nuovo provvedimento.

