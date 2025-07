Aggredisce medici pronto soccorso Rossano, bloccato

agenzia

Fermato dalla Polizia locale a Corigliano-Rossano

CORIGLIANO-ROSSANO, 31 LUG – Un uomo in evidente stato di agitazione si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano a Corigliano-Rossano e dopo aver lanciato vari oggetti contro il personale ha aggredito fisicamente i sanitari. Il pronto intervento della polizia locale ha evitato conseguenze più gravi. L’uomo è stato bloccato e, secondo quanto si è appreso, rimane in osservazione nel pronto soccorso. Da una prima ricostruzione sembra che l’aggressore, dopo aver effettuato una visita specialistica in un altro reparto, pretendesse altri accertamenti medici da effettuare nel pronto soccorso. I sanitari aggrediti hanno riportato lievi ferite e sono stati medicati nello stesso pronto soccorso,

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA