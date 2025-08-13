Aggredisce medici, vigilantes e danneggia Pronto soccorso

agenzia

A Torre del Greco 28enne arrestato dai carabinieri

NAPOLI, 13 AGO – Prima i carabinieri sono intervenuti nella sua abitazione, dove era in stato di escandescenza. Poi, dopo che il personale del 118 lo ha sedato, l’uomo, un 28enne già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito all’ospedale Maresca di Torre del Greco e lì ha aggredito il personale sanitario e due guardie giurate. Non solo, ha messo completamente a soqquadro i locali del pronto soccorso gettando a terra un pc, un monitor e danneggiando altro materiale. E’ accaduto tutto ieri sera.I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sono dapprima intervenuti a piazza Matteotti nell’abitazione del 28enne. Poi, dopo il caos causato nell’ospedale, sono riusciti a fermare l’uomo con il taser: è stato arrestato per lesioni a personale sanitario ed è in attesa di giudizio. Per i tre medici lesioni giudicate guaribili in 3, 7 e 10 giorni. Per le due guardie giurate una prognosi di 5 giorni ciascuno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA