Aggredisce medico che non fa certificati, arrestato 70enne

A Torre del Greco. L'uomo era ai domiciliari, andrà in carcere

TORRE DEL GRECO, 25 GEN – Ha afferrato per la giacca il medico che si era poco prima rifiutato di rilasciargli delle certificazioni perchè ritenute non necessarie. Il paziente è un 70enne, già agli arresti domiciliari, che dopo la denuncia presentata dal professionista è finito in galera. I fatti si sono verificati a Torre del Greco mercoledì scorso quando l’uomo, accompagnato dalla convivente, si è recato presso lo studio del proprio medico di base per richiedere alcune prescrizioni. Al rifiuto del dottore, l’anziano ha reagito con violenza, afferrando il medico per il bavero della giacca. La compagna, invece, stando alla ricostruzione dei militari dell’Arma, ha preso una sedia con atteggiamento minaccioso, desistendo dal suo intento solo per il pronto intervento della segretaria del medico. Subito dopo, i due si sono allontanati dallo studio, senza provocare danni e senza fare male a nessuno, ma il medico li ha querelati entrambi. L’episodio ha portato ad un aggravamento della misura degli arresti domiciliari ai quali era già sottoposto l’uomo, per il quale è stato dunque disposto il carcere.

