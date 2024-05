‘Aggrediscono carabinieri’, arrestati 8 anarchici a Genova

agenzia

Per "proteggere" amico. Presidio tutta la notte davanti caserma

GENOVA, 04 MAG – I carabinieri di Genova hanno arrestato otto anarchici, di età compresa tra i 35 e i 20 anni, dopo che la scorsa notte, secondo l’accusa, hanno accerchiato e strattonato i militari intervenuti in una ex latteria occupata. La pattuglia del nucleo radiomobile, che stava eseguendo un sopralluogo per un possibile furto in abitazione, è stata prima insultata da un ragazzo uscito dall’edificio. Quando i carabinieri si sono fermati per identificarlo sono stati circondati da diversi anarchici che hanno iniziato a strattonarli. A quel punto sono arrivate altre pattuglie e anche gli agenti della polizia locale. Davanti alla caserma, dopo gli arresti, si sono radunati circa 20 anarchici, in segno di “solidarietà” nei confronti dei compagni e sono andati via poco dopo le 7.

