Aggredita a Padova troupe Striscia la notizia, fermati 3 giovani

Interviene la polizia, due sono minorenni

PADOVA, 31 GEN – Aggredita nei pressi della stazione ferroviaria un troupe di ‘Striscia la notizia’ da tre giovani che sono stati poi bloccati e identificati da due ‘volanti’ della questura euganea e dalla Polfer. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione al 113 incontrando i due operatori che poco prima, mentre stavano intervistando nella zona dei parcheggi limitrofi alla stazione, alcuni ragazzi sono stati avvicinati da tre giovani, di cui due minorenni i quali, credendo di essere stati ripresi dalle telecamere li hanno insultati e poi minacciati. Uno dei tre ha anche lanciato contro i malcapitati un pezzo di tubolare prelevato da una bicicletta, colpendo uno degli operatori. I poliziotti sono riusciti ad intercettare i tre giovani e portati in questura: un 17enne tunisino, irregolare, già noto per vari precedenti penali e condanne per reati contro il patrimonio, tra cui furti aggravati e rapine commesse anche in danno di coetanei, contro la persona, resistenza a pubblico ufficiale e per droga e porto di armi abusivo. Un 16enne di origini egiziane, entrato a Lampedusa ad ottobre 2023 con un precedente per droga, titolare di permesso di soggiorno per minore età; e un 19enne padovano, con precedenti penali per furto, rapina, minaccia e incendio doloso. Al termine degli accertamenti il questore ha disposto le misure di prevenzione personale del dacur e degli avvisi orali con foglio di via obbligatorio da Padova a carico dei tre, collocando i due minori non accompagnati presso due comunità della provincia.

