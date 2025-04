Aggrediti al parco da 20 ragazzi, un ferito

agenzia

A Roma, giovane del Bangladesh in ospedale. "Botte senza motivo"

ROMA, 07 APR – Aggrediti in pieno giorno da un gruppo di venti ragazzi in un parco a Roma. E’ quanto denunciato da tre giovani. L’allarme è scattato ieri in via dell’Acquedotto Alessandrino. Sul posto la polizia che indaga. Uno dei tre, originario del Bangladesh, è stato colpito al volto e portato in ospedale in codice giallo. Le tre vittime hanno raccontato di essere state aggredite senza motivo. Gli aggressori sono poi scappati a piedi.

