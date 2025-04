Aggrediti da branco con colpi di pistola a Firenze, 2 feriti

agenzia

In piazza dell'Isolotto, le vittime sono due 24enni

FIRENZE, 17 APR – Due 24enni sono rimasti feriti in un’aggressione, con colpi di arma da fuoco, in piazza a Firenze nella notte da parte di un gruppo di persone. È accaduto intorno alle 1:30 nei pressi di piazza dell’Isolotto, alla periferia cittadina. I due 24enni, cittadini italiani di origine maghrebina, sarebbero stati assaliti da un gruppo di persone: uno è stato colpito da alcuni colpi di pistola, l’altro ragazzo con un pugno. Il primo è stato trasportato all’ospedale di Careggi e non risulta in pericolo di vita, il coetaneo è stato portato all’ospedale di Torregalli. Sul caso indaga la polizia. Al momento non si conoscono i motivi dell’agguato.

