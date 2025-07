Aggrediti da sciame di vespe nel sud Sardegna, salvati dal 118

agenzia

Due operai stavano lavorando in un terreno a Nurallao

CAGLIARI, 31 LUG – E’ stato salvato dal tempestivo intervento del personale medico del 118, che gli ha fornito subito le cure per superare lo shock anafilattico, uno dei due operai che questa mattina sono stati attaccati da uno sciame di vespe a Nurallao, nel sud Sardegna. I due stavano eseguivano dei lavori per conto dell’amministrazione comunale quando avrebbero urtato un nido di vespe, probabilmente nascosto dalla vegetazione. Uno dei due, forse punto più volte dagli insetti, è andato in shock anafilattico. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 che gli hanno subito praticato tutte le manovre per fermare la grave crisi. L’operaio è stato poi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari: adesso è fuori pericolo. Punto dagli insetti anche il collega, ma adesso sta bene.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA