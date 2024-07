Aggredito a bastonate in garage nell’Avellinese

agenzia

Trovato riverso con ferite alla testa, portato in ospedale

AVELLINO, 23 LUG – Un uomo di 72 anni è stato trovato riverso nel suo garage a Torrette di Mercogliano, in provincia di Avellino, con profonde ferite alla testa e al petto. I carabinieri intervenuti sul posto ritengono che sia stato verosimilmente aggredito a colpi di bastone. La vittima ha ricevuto i primi soccorsi dai sanitari del 118 che lo hanno poi trasferito in ambulanza all’ospedale “Moscati” di Avellino. Indagini sono in corso per identificare il responsabile in attesa che il ferito riferisca agli investigatori la sua versione dei fatti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA