‘Aggredito e picchiato in centro a Roma perché gay’

agenzia

Indagini su denuncia 25enne, : 'Offeso e colpito al volto'

ROMA, 17 SET – I carabinieri stanno indagando sulla vicenda di un 25enne che ha denunciato di essere rimasto vittima di un’aggressione omofoba nei giorni scorsi al centro di Roma. La denuncia è stata presentata ai militari della stazione Prati lo scorso 14 settembre. In particolare – secondo quanto riferiscono La Repubblica, il Corriere della Sera, Il Messaggero e La Stampa – il giovane ha raccontato di essere stato prima bersaglio di offese omofobe e successivamente colpito al volto con un pugno. L’aggressione sarebbe avvenuta in corso Vittorio, al centro di Roma. Trasportato in ospedale, e’ stato dimesso con venti giorni di prognosi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA