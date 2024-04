Violenta rapina Roma, la vittima è il nipote di Bud Spencer

Aggressione

In zona Prati, arrestato dalla polizia un 21enne

Alessandro Pedersoli, nipote di Bud Spencer, è stato vittima di una violenta aggressione avvenuta in strada a novembre nella zona del quartiere Prati a Roma. L’autore, un 21 enne residente a Pomezia, è stato identificato dalla polizia e raggiunto dalla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip di piazzale Clodio. Pedersoli ha riportato la rottura di tre denti ed una frattura ad un osso del viso. Sono stati gli stessi agenti del commissariato Prati ad eseguire la misura e, dopo gli atti di rito, l’indagato è stato accompagnato in carcere.