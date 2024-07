agenzia

Indagini delle forze dell'ordine

POLICORO, 14 LUG – Aggredito, la notte scorsa, a Policoro (Matera), da alcune persone – in corso di identificazione – un uomo di 51 anni, di nazionalità romena, è morto poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate. Sull’omicidio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

