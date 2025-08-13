Aggressione a Latina, nove denunciati, sette sono minorenni

agenzia

Arrivati a Priverno da comunità accoglienza,aggrediti 5 coetanei

PRIVERNO, 13 AGO – Dopo alcuni giorni di indagini i carabinieri della Stazione di Priverno (Latina) hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Latina e a quella per i minorenni di Roma 9 giovanissimi, di cui 7 ancora sotto i 18 anni di età, individuati quali responsabili, in concorso con altri ancora da identificare, del pestaggio ai danni di 5 coetanei avvenuto lo scorso 3 agosto durante la “Notte bianca” nel centro del comune pontino. Quella sera i responsabili, già noti alle forze dell’ordine poiché gravati da alcune vicende giudiziarie, hanno raggiunto Priverno provenienti da un altro comune della provincia di Latina, dove alcuni di loro sono collocati in comunità di accoglienza per scontare misure cautelari per procedimenti giudiziari in corso. Attraverso le indagini è stato ricostruito come, durante l’aggressione, a uno dei malcapitati è stata strappata dal collo una collana d’oro. Ma le verifiche, svolte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza comunale presenti nell’area dove si è consumata l’aggressione, oltre all’ascolto di testimoni e all’analisi di video raccolti su piattaforme social, proseguono per identificare anche i restanti partecipanti al pestaggio, per ora accertato essersi svolto senza alcun motivo. I responsabili dovranno rispondere delle accuse di percosse, lesioni e rapina aggravata.

