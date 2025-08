Aggressione in autogrill:4 indagati, anche turista con kippah

agenzia

Le accuse sono percosse e lesioni aggravate dall'odio razziale

MILANO, 05 AGO – Ci sono 4 indagati per l’aggressione il 27 luglio scorso all’autogrill di Lainate (Milano) tra un gruppo di persone di origini palestinesi e un francese di religione ebraica con il figlio di sei anni. Tra gli indagati c’è anche il francese di 52 anni che indossava la kippah, il primo a far emergere la vicenda, che ha parzialmente ripreso in un video, e a sua volta poi denunciato. Le accuse, a vario titolo, sono di percosse e lesioni aggravate dall’odio razziale.

