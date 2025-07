Aggressione sulla riviera di Pescara, uomo ferito con bottiglia

agenzia

Indagini in corso, 44enne in ospedale con trauma cranico

PESCARA, 19 LUG – Violenta aggressione nella notte sul lungomare di Pescara, in uno stabilimento balneare del centro in cui era in corso una serata. Ad avere la peggio è stato un uomo di 44 anni – secondo le prime informazioni un collaboratore dell’attività – che è stato colpito alla testa con una bottiglia ed è finito in ospedale per un trauma cranico. I motivi della lite sono in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, che si occupano delle indagini. Sembra che un gruppo di persone abbia cercato di accendere dei fuochi d’artificio nel lido e da lì è nato un diverbio. L’aggressione vera e propria si è consumata all’esterno del locale, sul marciapiede. Lanciato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti carabinieri e polizia, oltre al 118, con l’ambulanza medicalizzata. Il 44enne al momento è tenuto in osservazione in Pronto soccorso, mentre i militari dell’Arma lavorano per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

