Agguato a Milano, per vittima probabile scambio di persona

agenzia

Guerrini ha spiegato di non sapere perché gli hanno sparato

MILANO, 09 MAG – Luca Guerrini, davanti agli investigatori, avrebbe spiegato di non aver alcuna idea della ragione per la quale due persone abbiano sparato dalla motocicletta verso di lui mentre era in auto lasciando intendere, senza dichiararlo esplicitamente a verbale, che potrebbe essersi trattato di uno scambio di persona. Nell’auto del 27enne c’era uno striscione e altro materiale della curva del Milan. L’uomo ha raccontato che era da poco uscito dalla sua barberia per andare a pranzare e di essere stato seguito per un tratto di strada dai due in motocicletta che hanno approfittato di un semaforo rosso per affiancare la sua Audi e sparare. Gli investigatori della Squadra mobile stanno quindi ricostruendo con le telecamere il momento in cui compare la motocicletta nell’ambito di un’azione che sembra tutt’altro che improvvisata e con un obiettivo ben preciso. Erano entrambi vestiti di scuro e con casco integrale i due uomini che ieri pomeriggio hanno sparato in via degli Imbriani, a Milano. E’ quasi certo che i due l’abbiano seguito per un certo tratto. L’uomo ha raccontato di aver visto la moto, sentito un colpo di pistola e di essersi buttato dalla parte del passeggero. Quindi un’altra detonazione. Poi è fuggito a piedi e si è nascosto per qualche tempo nei paraggi ed è tornato a prendere l’auto con cui si è allontanato. È quindi tornato sul posto avvertito dalla madre che era stata avvisata dalle forze dell’ordine in quanto la vettura è in leasing all’azienda di famiglia.

