Agguato a Napoli, feriti due ventenni

agenzia

Spari da una persona che era a bordo di uno scooter

NAPOLI, 05 GIU – Agguato, la scorsa notte, in via della Sanità a Napoli: due uomini di 22 e 24 anni sono stati feriti da colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, i due sono stati raggiunti da una persona a bordo di uno scooter che dopo aver sparato è scappato. I due feriti hanno raggiunto in maniera autonoma l’ospedale Vecchio Pellegrini. Il primo, napoletano di 22 anni, è rimasto ferito alla gamba destra ed è stato ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita. L’altro, anche lui napoletano, è stato colpito al torace ed è stato successivamente trasportato all’ospedale civico di Caserta per essere sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza. La dinamica è in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile che procede.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA