agenzia

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri

FOGGIA, 06 APR – Un 42enne è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar a San Severo, nel Foggiano. L’uomo è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

