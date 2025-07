Agguato e sparatoria a Fondi vicino Latina, quattro arresti

agenzia

Uno dopo fuga in auto con moglie incinta. A maggio ferito 40enne

ROMA, 11 LUG – Quattro arresti per la sparatoria avvenuta nei pressi di un locale nella zona del palazzetto dello sport di Fondi, in provincia di Latina, la notte tra il 14 e il 15 maggio scorso. Nell’agguato era rimasto ferito ad una gamba un pregiudicato di 40 anni che era riuscito a scappare, inseguito dagli aggressori. La Polizia di Latina, dopo l’indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip, nei confronti di tre uomini e una donna, tutti pregiudicati, un 34enne originario di Caserta, un 38enne originario di Napoli, un 44enne originario di Roma, e una donna, 33enne originaria della provincia di Roma, tutti domiciliati a Fondi. Gli elementi emersi dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Latina e dal Commissariato di polizia di Fondi hanno consentito agli inquirenti di ipotizzare per i quattro il tentato omicidio premeditato in concorso. Tre erano già stati arrestati lo scorso 3 luglio, stamani dopo un rocambolesco tentativo di fuga, è stato arrestato anche il quarto indagato. Inseguito dagli agenti mentre si trovava in auto accompagnato dalla moglie, l’uomo per sottrarsi alla cattura ha dapprima speronato la macchina condotta dai poliziotti facendola finire in un fossato e poi abbandonato la donna, tra l’altro incinta, fuori dall’abitacolo, continuando la sua corsa da solo. Il suo tentativo è proseguito ancora, con l’auto danneggiata e senza una ruota, tanto da finire per impattare contro un muro; a quel punto l’uomo ha tentato un’ultima fuga a piedi per sfuggire agli agenti ma è stato fermato poco dopo grazie alla tempestiva attività degli operatori. Tutti gli arrestati sono gravemente indiziati anche di porto illegale di arma da fuoco, e due di loro del furto aggravato dell’auto usata, rubata tra il 12 ed il 14 maggio a Fondi.

