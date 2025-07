agenzia

E' ricoverato in condizioni gravi

FOGGIA, 14 LUG – Un uomo è stato ferito con colpi d’arma da fuoco in un agguato compiuto la notte scorsa a Monte Sant’Angelo, comune garganico in provincia di Foggia. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale a San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Indagano i carabinieri.

