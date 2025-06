Agguato nel Napoletano, morto uomo di 56 anni

agenzia

A Cardito raggiunto in strada da colpi d'arma da fuoco

NAPOLI, 10 GIU – Un uomo è stato ucciso a Cardito, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, la vittima è stata raggiunta da colpi d’arma da fuoco in via Vecellio verso le 10. La Polizia di Stato è intervenuta al Pronto Soccorso di Frattamaggiore dove l’uomo di 56 anni era stato trasportato e dove è morto. La dinamica è in fase di ricostruzione ad opera della locale Squadra Mobile e del Commissariato di Frattamaggiore. Forse, ma è da verificare, l’uomo sarebbe stato colpito da colpi sparati da un’auto.

