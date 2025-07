Agguato nel Nuorese, la vittima girava armata

agenzia

Si cerca un collegamento con un omicidio di 2 anni fa

ORUNE, 05 LUG – Indagini serrate dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro, coordinati dalla procura di Nuoro, sull’omicidio di Luigi Contena, 32 anni, ucciso con due fucilate nelle campagne tra Orune, Benetutti e Nuoro, in località Su Cussolu. L’agguato è avvenuto davanti al suo podere poco dopo che l’uomo, che – a quanto sembra – girava armato, era sceso dall’auto per aprire il cancello. Per ora tutte le ipotesi restano in piedi ma gli inquirenti stanno già scavando su un altro fatto di sangue avvenuto in paese. Si tratta dell’omicidio di Luca Goddi, ammazzato davanti ad un bar di Orune nell’agosto di due anni fa. Per quel delitto era finito pochi mesi fa in carcere il padre della vittima dell’agguato di ieri mattina, Pietro Contena. Denunciate dai carabinieri anche altre 3 persone per favoreggiamento. I carabinieri stanno scavando alla ricerca di elementi che possano spiegare l’eventuale collegamento tra i due episodi. Nel frattempo lunedì sarà dato l’incarico al medico legale Roberto Demontis di effettuare l’autopsia sul corpo di Luigi Contena che è stato raggiunto dalle fucilate al volto e al torace.

