Agli italiani basterà carta identità in alcuni Paesi extra Ue

agenzia

Grazie ad accordi bilaterali. Rafforzata sicurezza su passaporti

ROMA, 29 MAR – Grazie a nuovi e specifici accordi bilaterali, le carte di identità dei cittadini italiani potranno essere valide per l’espatrio anche verso alcuni Paesi extra-Ue. È quanto prevedono le ultime misure del governo in tema di cittadinanza, che ha disposto inoltre il via libera al disegno di legge collegato alla manovra per il 2025, con un rafforzamento delle misure di sicurezza legate al rilascio dei passaporti: saranno dotati di microprocessore con dati biometrici, comprese di fotografia e impronte digitali. I cittadini dovranno comunque continuare a dover rifare il passaporto dopo la sua scadenza, così come già accade.

