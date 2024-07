Agrivoltaico con vista su reggia nuragica, ricorso Sardegna

agenzia

Todde: 'supporto al Comune davanti al Consiglio di Stato'

CAGLIARI, 31 LUG – Un ricorso della Regione Sardegna al Consiglio di Stato contro il progetto di parco agrivoltaico nel comune di Tuili, 24.500 pannelli fotovoltaici con vista sulla reggia nuragica di Barumini: lo ha deliberato oggi la giunta regionale dopo che nei mesi scorsi il Tar aveva bocciato l’opposizione del Comune contro la presidenza del Consiglio dei ministri, costituita in giudizio assieme al ministero dell’Ambiente. Il nodo è la valutazione positiva di impatto ambientale del progetto proposto dalla Ss Ele II Srl, per la realizzazione dell’impianto agro-fotovoltaico dal nome “Green and Blue Serra Tuili” della potenza di 15,190 mw. “Il Comune era sprovvisto di strumenti e noi come Regione abbiamo deciso di costituirci – ha spiegato la presidente Alessandra Todde – avendo un peso diverso per supportare i Comuni davanti al Consiglio di stato, ci deve essere collaborazione tra regione e enti locali”. Una collaborazione che è ribadita anche in vista dell’assemblea dell’Anci convocata in queste ore ad Abbasanta e con un focus proprio sull’energia e sulla richiesta diretta di coinvolgimento nelle decisioni da parte di sindaci e amministratori. “I Comuni sono sempre stati coinvolti, mi sono sempre preoccupata di coinvolgerli, senza le comunità la regione non ha consenso e non ha coesione – ha precisato Todde -. Ricordo che in passato quello che accadeva è che i Comuni davano il consenso e prendevano anche dei compensi per gli impianti che venivano installati, tranne magari poi protestare quando il fronte della protesta si allargava. Quella di oggi (l’assemblea dell’Anci allargata alla governatrice, ndr) è una buona occasione per rimettere in fila le priorità”, ha concluso.

