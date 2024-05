Air Show annullato dopo la tragedia all’Aeroporto dei Parchi

agenzia

Sindaco L'Aquila, 'scelta doverosa nel rispetto dei familiari'

L’AQUILA, 25 MAG – “Con il dolore nel cuore per questa nuova tragedia che ha colpito gli operatori del 118, insieme agli organizzatori della manifestazione e unitamente al consigliere delegato Livio Vittorini, che aveva seguito tutta la fase organizzativa, abbiamo condiviso la necessità di annullare gli eventi dell’Air Show previsti per oggi e per domani”. Lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a seguito del sopralluogo all’Aeroporto dei Parchi dove, questa mattina, un pilota della società Avincis, società affidataria del servizio di elisoccorso in Abruzzo, ha perso la vita investito da un’autocisterna. L’uomo, il 41enne Paolo Dal Pozzo, originario di Varese, questa mattina era impegnato come co-pilota a servizio del 118. “Per rispetto della moglie e dei figli di questa persona – ha detto ancora il sindaco – la scelta di annullare la manifestazione è la scelta più giusta che si potesse prendere. Ho avvertito il prefetto che nel pomeriggio coordinerà in Prefettura una riunione operativa. Mi sono confrontato anche con lui per capire come gestire le decine di migliaia di persone che erano attese per l’esibizione delle frecce tricolori e che potrebbero arrivare in numero consistente nella città dell’Aquila in questo weekend”. Anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è intervenuto sulla vicenda. “La tragica notizia che ha sconvolto quella che doveva essere una giornata di festa a L’Aquila rende tristi tutti noi – ha commentato – A nome personale e dell’intera Giunta regionale porgo il cordoglio alla famiglia del pilota del 118 che ha perso la vita all’aeroporto di Preturo”.

